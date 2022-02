Juve | Bernardeschi è ancora out | e il rinnovo

Advertising

kawash94z : RT @juvefcdotcom: ?? Juve injury list: - Chiesa - Dybala - Kaio Jorge - Rugani - Chiellini - Bernardeschi - Zakaria - McKennie - A… - antoneri1974 : @Bresingar_ La juve voleva cautelarsi acquistando quel tipo dal cagliari. Adesso siamo corti. La mancanza simultane… - krisnapraditya2 : RT @juvefcdotcom: ?? Juve injury list: - Chiesa - Dybala - Kaio Jorge - Rugani - Chiellini - Bernardeschi - Zakaria - McKennie - A… - baGONGLIeur_ : RT @juvefcdotcom: ?? Juve injury list: - Chiesa - Dybala - Kaio Jorge - Rugani - Chiellini - Bernardeschi - Zakaria - McKennie - A… - xxlkdc : RT @juvefcdotcom: ?? Juve injury list: - Chiesa - Dybala - Kaio Jorge - Rugani - Chiellini - Bernardeschi - Zakaria - McKennie - A… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bernardeschi

Calciomercato.com

In attesa che nel giro di una settimana possano tornare a disposizione almeno Chiellini, Dybala e, c'è un Vlahovic che in cinque partite tra campionato, coppa Italia e Champions League ...A ruota segue quella che concerne il rinnovo di Federico. In via di definizione, verso la permanenza, invece le situazioni di Cuadrado, De Sciglio e Perin .Brutte notizie in casa Juventus. Max Allegri perde un altro pedina per infortunio ... Bonucci, Rugani, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Alex Sandro - e salterà sicuramente la semifinale di Coppa Italia ...Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono rilanciarsi con Zaniolo. (JuveLive) Il rinnovo di Paulo Dybala è sempre materiale del giorno, mentre c’è ancora il profilo di Zaniolo. Al massimo può ...