Inter | Onana | «Il mio tempo all’Ajax era finito Firmare un mio diritto»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del prossimo portiere nerazzurro André, portiere dell’Ajax e prossimo giocatore dell’, ha parlato così del suo mancato rinnovo con il club olandese. Le sue parole a NOS: «È miononun nuovo contratto. Ho fatto un ottimo lavoro per questo club per tanti anni e penso che il miosia. Tutti hanno la responsabilità se non ho firmato. Penso che il miosiaqui, quindi per me era importante cercare una nuova sfida». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Onana

Commenta per primo Il portiere camerunese dell'Ajax , André, ha parlato a Nos in Olanda confermando l'addio al club olandese per firmare a parametro zero contro l'. 'Ho fatto del mio meglio per questo club, quindi penso che fosse importante per me ...Tra campionato e coppe, nelle ultime 6 gare, l'ne ha vinta una sola perdendone addirittura 3. ... ma cosa manca a questa rosa? Certamente verrà valutato, che andrà in competizione con un ...Andre Onana si prepara a lasciare l’Ajax a parametro zero e, di conseguenza, a iniziare la sua nuova a avventura all’Inter. Intervistato dal broadcaster olandese NOS, il portiere ...André Onana, portiere dell'Ajax che in estate si trasferirà all'Inter, ha concesso un'intervista alla tv olandese NOS parlando proprio della sua nuova avventura. Le sue parole.