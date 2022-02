Il rischio di legittimare l’abuso | con Carolina Benzi su tantra e neo tantra

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Abbiamo fatto un errore. E c’è chi, tra le nostre lettrici e i nostri lettori, ce lo ha fatto notare. Grazie! Ogni volta che si sbaglia è fondamentale ammettere lo sbaglio, chiedere scusa e rettificare, con uno spazio adeguato e non con un paragrafetto in corpo 7 che, sia mai, che qualcuno o qualcuna se ne accorga. Ed è necessario, non solo perché è questo che prevede l’articolo 9 del Testo unico dei doveri del giornalista, che determina le norme deontologiche del mestiere; ma perché un errore da parte di chi fa informazione genera disinformazione. E la disinformazione, endemica al giornalismo italiano, è pericolosa. In questo caso, più che mai. L’articolo errato e rivisto, che è possibile leggere al link che segue, ha per tema il massaggio yoni, una presunta pratica tantrica. Yoni, in sanscrito, indica la raffigurazione dell’organo genitale femminile (laddove linga, o lingam, è ...