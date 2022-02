I leader europei e le sorti dei rifugiati: il primo passo è riconoscere all’Ucraina lo status di Paese a rischio (Di lunedì 28 febbraio 2022) I leader di tutta Europa stanno decidendo le sorti dei rifugiati che stanno scappando dall’Ucraina. Il popolo ucraino sta tentando con tutti i mezzi di allontanarsi, col cuore in gola, dal proprio Paese, mentre l’offensiva lanciata dal Cremlino continua ad andare avanti, senza alcuna intenzione di arrestarsi. L’Europa sta tentando di mettere a punto un piano di accoglienza per i rifugiati, di modo da poter trovare un accordo che permetta di distribuire i rifugiati politici all’interno dei Paesi dell’UE. La prima tappa necessaria prevista per avviare il piano di accoglienza è il riconoscimento dello status di Paese a rischio per l’Ucraina; a decisione presa, andrà trovato un punto l’accordo tra gli Stati membri, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Idi tutta Europa stanno decidendo ledeiche stanno scappando d. Il popolo ucraino sta tentando con tutti i mezzi di allontanarsi, col cuore in gola, dal proprio, mentre l’offensiva lanciata dal Cremlino continua ad andare avanti, senza alcuna intenzione di arrestarsi. L’Europa sta tentando di mettere a punto un piano di accoglienza per i, di modo da poter trovare un accordo che permetta di distribuire ipolitici all’interno dei Paesi dell’UE. La prima tappa necessaria prevista per avviare il piano di accoglienza è il riconoscimento dellodiper l’Ucraina; a decisione presa, andrà trovato un punto l’accordo tra gli Stati membri, che ...

