Guerra Ucraina, l'allenatore dello Sheriff in Ucraina per difendere la sua città – FOTO

l'allenatore dello Sheriff Tiraspol, Yuriy Vernydub, è tornato nella sua Ucraina per difendere la sua città dagli attacchi russi

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!He defeated Real Madrid in the autumn Now he's joined the territorial defence effort too ?????? pic.twitter.com/8OsY7kOHST— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022

l'allenatore si è unito all'esercito ucraino come riportato da Zorya Londonsk. L'articolo proviene da Calcio News 24.

