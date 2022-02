Guerra in Ucraina, Salvini va ad Assisi e prega sulla tomba di San Francesco (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Missione”di preghiera ad Assisi per Matteo Salvini. Il segretario leghista ha trascorso la mattinata nella cittàumbra, luogo di nascita di San Francesco. Ad Assisi – viene riferito – Salvini è arrivato da solo. Ha avuto un breve incontro con i frati, poi si e’ fermato davanti al luogo, sotto l’altare della Basilica Inferiore, dove è tumulato il corpo del santo per un momento di raccoglimento e preghiera, anche per il popolo ucraino colpito dalla Guerra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Missione”di preghiera adper Matteo. Il segretario leghista ha trascorso la mattinata nella cittàumbra, luogo di nascita di San. Ad– viene riferito –è arrivato da solo. Ha avuto un breve incontro con i frati, poi si e’ fermato davanti al luogo, sotto l’altare della Basilica Inferiore, dove è tumulato il corpo del santo per un momento di raccoglimento e preghiera, anche per il popolo ucraino colpito dalla. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

