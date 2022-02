Gli effetti del conflitto in Ucraina: rublo a picco, bancomat presi d’assalto a Mosca (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli effetti della guerra si vedono già sulle tasche dei cittadini russi, che rischiano un pesante impoverimento, a causa del crollo della valuta locale, il rublo, rispetto al richiestissimo dollaro ed anche nei confronti dell’euro. E’ l’effetto delle sanzioni imposte dall’Occidente per l’attacco all’Ucraina e del downgrade del debito sovrano annunciato da S&P. La caduta del rublo sui mercati Il rublo è crollato nella notte ad un nuovo minimo storico di 113 rubli contro il biglietto verde, in calo di circa il 30% rispetto al cambio ufficiale della scorsa settimana. Un riflesso delle transazioni effettuate nel corso del weekend dagli uffici di cambio di diverse banche, che in risposta alle file createsi a Mosca per cambiare rubli in dollari, praticavano un cambio penalizzante di 110 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Glidella guerra si vedono già sulle tasche dei cittadini russi, che rischiano un pesante impoverimento, a causa del crollo della valuta locale, il, rispetto al richiestissimo dollaro ed anche nei confronti dell’euro. E’ l’effetto delle sanzioni imposte dall’Occidente per l’attacco all’e del downgrade del debito sovrano annunciato da S&P. La caduta delsui mercati Ilè crollato nella notte ad un nuovo minimo storico di 113 rubli contro il biglietto verde, in calo di circa il 30% rispetto al cambio ufficiale della scorsa settimana. Un riflesso delle transazioni effettuate nel corso del weekend dagli uffici di cambio di diverse banche, che in risposta alle file createsi aper cambiare rubli in dollari, praticavano un cambio penalizzante di 110 ...

