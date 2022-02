Gli 80 anni di un monumento … Dino Zoff (Di lunedì 28 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO (Raffaele Ciccarelli) – La vita è un segmento che va dal momento in cui si nasce a quando si finisce. Può essere un percorso breve o lungo, ma sempre sarà contrassegnato da pietre miliari, punti nodali che saranno importanti per chi li ha vissuti e per coloro con cui saranno condivisi. Questo vale per tutti, per chi ha avuto una vita apparentemente anonima come per chi ha vissuto momenti di gloria. Per lo sportivo questi ultimi sono coincisi con le vittorie, ma anche con le sconfitte, momenti che ne hanno contrassegnato la parabola. In questi giorni Dino Zoff, forse il più grande sportivo vivente, si appresta a tagliare il traguardo degli ottant’anni. Un periodo lungo, che lo ha visto attraversare generazioni, tutte contrassegnandole con eventi calcistici che sono stati epocali, sia che fossero vittorie smaglianti, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 28 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO (Raffaele Ciccarelli) – La vita è un segmento che va dal momento in cui si nasce a quando si finisce. Può essere un percorso breve o lungo, ma sempre sarà contrassegnato da pietre miliari, punti nodali che saranno importanti per chi li ha vissuti e per coloro con cui saranno condivisi. Questo vale per tutti, per chi ha avuto una vita apparentemente anonima come per chi ha vissuto momenti di gloria. Per lo sportivo questi ultimi sono coincisi con le vittorie, ma anche con le sconfitte, momenti che ne hanno contrassegnato la parabola. In questi giorni, forse il più grande sportivo vivente, si appresta a tagliare il traguardo degli ottant’. Un periodo lungo, che lo ha visto attraversare generazioni, tutte contrassegnandole con eventi calcistici che sono stati epocali, sia che fossero vittorie smaglianti, ...

