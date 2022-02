Gf Vip, una cantante diffida Barù che la prende a ridere (VIDEO): “Ma se mi sveglio con quella musica lì che cazz*…” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo scorso 7 febbraio, nel periodi del Festival di Sanremo, il Gf Vip aveva diffuso nella casa del Gf Vip la canzone di Noemi, con Barù che aveva avuto delle rimostranze: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei coglio***. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Barù sbotta contro Delia: “Ora siete paladini del mondo gay, non romperci i fondelli e…” Barù battuta choc su Miriana, Biagio gli risponde duramente: “Sei un gran cafone, irrispettoso con…” Le anticipazioni del Gf Vip, puntata 1 febbraio Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro (VIDEO): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip, Soleil bestemmia in inglese ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo scorso 7 febbraio, nel periodi del Festival di Sanremo, il Gf Vip aveva diffuso nella casa del Gf Vip la canzone di Noemi, conche aveva avuto delle rimostranze: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei coglio***. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,sbotta contro Delia: “Ora siete paladini del mondo gay, non romperci i fondelli e…”battuta choc su Miriana, Biagio gli risponde duramente: “Sei un gran cafone, irrispettoso con…” Le anticipazioni del Gf Vip, puntata 1 febbraio Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro (): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip, Soleil bestemmia in inglese ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - michele_menard : @Diegociorra Io ormai ho una massima: se una certa cosa la fanno le vip, di sicuro non può farla l'impiegata delle poste. - MarcoScanavacca : RT @TitvsImperator2: L'esercito più forte al di fuori della Nato non ha accesso a tracking satellitare e non ha una cartina dell'Ucraina, v… - gpf70sax : RT @TitvsImperator2: L'esercito più forte al di fuori della Nato non ha accesso a tracking satellitare e non ha una cartina dell'Ucraina, v… - Stebox2 : RT @TitvsImperator2: L'esercito più forte al di fuori della Nato non ha accesso a tracking satellitare e non ha una cartina dell'Ucraina, v… -