Ergastolo ostativo | Bruno Bossio Pd | ' testo riforma non rispetta indicazioni Consulta'

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Ladell', nelapprovato in commissione, purtroppo non va nella direzione che ci è stata indicata dalla Corte costituzionale: né nei principi ispiratori, né nella pratica”. Ad affermarlo è la parlamentare del Pd Enza, che oggi è intervenuta sul tema nel corso della discussione generale del provvedimento alla Camera dopo che lo scorso maggio lacon una ordinanza ha dichiarato illegittima l'attuale norma. “Ilche discutiamo - aggiunge - unifica diverse proposte di legge, quella a mia prima firma, che però, evidentemente troppo in linea con il mandato della Corte Costituzionale, non trova alcun minimo riscontro nelin discussione. Al contrario, la ...

Advertising

fattoquotidiano : IL FAVORITO DI CARTABIA Ha plaudito alla Corte costituzionale che ha svuotato l’ergastolo ostativo per mafiosi e te… - M5S_Camera : I lavori a Montecitorio riprendono con la discussione generale della proposta di legge in materia di reati contro i… - fattoquotidiano : Ergastolo ostativo, la commissione Giustizia approva la nuova legge sulla libertà vigilata ai boss stragisti che no… - ModernoAlex : RT @AndreaBitetto: Attenzione : ora parla alla camera Bonafede sull’ergastolo ostativo . Tutti i volumi della mia biblioteca giuridica stan… - RovereLorenzo : RT @AndreaBitetto: Attenzione : ora parla alla camera Bonafede sull’ergastolo ostativo . Tutti i volumi della mia biblioteca giuridica stan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ergastolo ostativo

: la proposta di legge arriva in aula, intervista ad Enza Bruno Bossio (Pd)" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Enza Bruno Bossio (deputata, Partito Democratico). L'intervista è ...L'uomo che Cartabia vorrebbe al vertice del Dap è un convinto sostenitore dell'incostituzionalità dell', cioè la norma che vieta la liberazione condizionale dei boss irriducibili se ...Roma, 28 feb "La riforma dell'ergastolo ostativo, nel testo approvato in commissione, purtroppo non va nella direzione che ci è stata indicata dalla Corte costi ...Si chiama Carlo Renoldi, appartiene alle toghe progressiste e parla di «carcere dei diritti», in passato ha attaccato quella che ha definito come «antimafia militante arroccata nel culto dei martiri».