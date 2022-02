Covid e bambini, pediatra: “2 su 3 non protetti, serve obbligo vaccinale” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vaccino anti Covid, “ieri si è toccato il minimo di vaccinazioni contro Sars-CoV-2 dall’inizio delle somministrazioni tra i bimbi di 5-11 anni: sono state 14.519. Rispetto alla punta di 51.748 raggiunta il 14 gennaio, il dato di ieri rappresenta il 72% in meno. E la diminuzione delle inoculazioni è costante dall’1 febbraio”. Le iniezioni-scudo sono al palo sotto i 12 anni, con “due bambini su tre non ancora protetti”. In questa situazione “è necessario applicare per questa fascia di età il decreto vaccini emanato nel 2017, che rendeva obbligatori i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella, che prima erano solo raccomandati. Una misura da estendere poi ai più piccoli da 0 a 4 anni, quando il vaccino anti-Covid sarà autorizzato” anche per loro. “E’ attualmente l’unico modo per proteggerli”. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Vaccino anti, “ieri si è toccato il minimo di vaccinazioni contro Sars-CoV-2 dall’inizio delle somministrazioni tra i bimbi di 5-11 anni: sono state 14.519. Rispetto alla punta di 51.748 raggiunta il 14 gennaio, il dato di ieri rappresenta il 72% in meno. E la diminuzione delle inoculazioni è costante dall’1 febbraio”. Le iniezioni-scudo sono al palo sotto i 12 anni, con “duesu tre non ancora”. In questa situazione “è necessario applicare per questa fascia di età il decreto vaccini emanato nel 2017, che rendeva obbligatori i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella, che prima erano solo raccomandati. Una misura da estendere poi ai più piccoli da 0 a 4 anni, quando il vaccino anti-sarà autorizzato” anche per loro. “E’ attualmente l’unico modo per proteggerli”. ...

