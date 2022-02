Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro svelano a Verissimo un retroscena sul parto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Verissimo. In tale occasione, i due hanno dato luogo ad un collegamento webcam durante il quale hanno raccontato a Silvia Toffanin le loro prime emozioni dopo il parto. I due, poi, hanno svelato anche alcuni retroscena accaduti in sala parto. Vediamo cosa è emerso. Le prime emozioni di Clizia e Paolo subito dopo il parto Nel corso di una recente puntata di Verissimo è stata ospitata Eleonora Giorgi. La donna ha manifestato la sua estrema gioia nell’essere diventata nonna e non ha potuto fare a meno di dirsi molto contenta per suo figlio e per sua nuora. In seguito, poi, sono ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 febbraio 2022)sono stati ospiti nel corso dell’ultima puntata andata in onda di. In tale occasione, i due hanno dato luogo ad un collegamento webcam durante il quale hanno raccontato a Silvia Toffanin le loro prime emozioni dopo il. I due, poi, hanno svelato anche alcuniaccaduti in sala. Vediamo cosa è emerso. Le prime emozioni disubito dopo ilNel corso di una recente puntata diè stata ospitata Eleonora Giorgi. La donna ha manifestato la sua estrema gioia nell’essere diventata nonna e non ha potuto fare a meno di dirsi molto contenta per suo figlio e per sua nuora. In seguito, poi, sono ...

