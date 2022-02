Classifica WTA: Giorgi al n29, Bronzetti che "best"! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Diverse buone notizie in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane. Giorgi si conferma la prima italiana e fa un passo avanti (n.29). Paolini perde quattro posizioni(n.48) e Trevisan è stabile (n.92). Altro "best ranking" per Lucia (n.102 WTA), vicinissima ad abbattere il muro delle top cento. Primati personali anche per Stefanini (n.158) e Di Sarra (n.195) Leggi su federtennis (Di lunedì 28 febbraio 2022) Diverse buone notizie in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane.si conferma la prima italiana e fa un passo avanti (n.29). Paolini perde quattro posizioni(n.48) e Trevisan è stabile (n.92). Altro "best ranking" per Lucia (n.102 WTA), vicinissima ad abbattere il muro delle top cento. Primati personali anche per Stefanini (n.158) e Di Sarra (n.195)

