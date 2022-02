Calcio, Serie A 2022: l’Atalanta cala il poker alla Sampdoria e si rimette in corsa per il 4° posto (Di lunedì 28 febbraio 2022) l’Atalanta non vinceva in casa dall’ormai lontanissimo 30 novembre ed è tornata a farlo nella maniera migliore, ovvero rifilando un pesante ko alla Sampdoria. Si è chiuso, infatti, con il punteggio di 4-0 il posticipo della 27a giornata della Serie A 2021-2022, con gli orobici che hanno messo subito le cose in chiaro, sbloccando il match dopo pochi minuti e dilagando poi con il passare dei minuti. Per i blucerchiati, invece, prova davvero da dimenticare, in un match sostanzialmente mai iniziato. Con questo risultato la classifica vede ora l’Atalanta salire a quota 47 punti, a meno 3 lunghezze dal quarto posto detenuto ancora dalla Juventus (ma con una gara ancora da recuperare per i neroazzurri). Per la Sampdoria, invece, il bottino ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022)non vinceva in casa dall’ormai lontanissimo 30 novembre ed è tornata a farlo nella maniera migliore, ovvero rifilando un pesante ko. Si è chiuso, infatti, con il punteggio di 4-0 il posticipo della 27a giornata dellaA 2021-, con gli orobici che hanno messo subito le cose in chiaro, sbloccando il match dopo pochi minuti e dilagando poi con il passare dei minuti. Per i blucerchiati, invece, prova davvero da dimenticare, in un match sostanzialmente mai iniziato. Con questo risultato la classifica vede orasalire a quota 47 punti, a meno 3 lunghezze dal quartodetenuto ancora dJuventus (ma con una gara ancora da recuperare per i neroazzurri). Per la, invece, il bottino ...

