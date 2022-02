Amici 21, Christian vuole lasciare la scuola e fa la valigia, Maria De Filippi costretta a intervenire (VIDEO) (Di lunedì 28 febbraio 2022) La scelta di Christian di lasciare Amici 21 Per Christian Stefanelli la puntata di domenica 27 febbraio di Amici 21 non è stata per niente facile. Dopo essersi esibito nella gara, il giudice Emanuel Lo gli ha detto di tenere la testa alta quando balla poiché è molto bello e bravo, quindip un peccato che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 28 febbraio 2022) La scelta didi21 PerStefanelli la puntata di domenica 27 febbraio di21 non è stata per niente facile. Dopo essersi esibito nella gara, il giudice Emanuel Lo gli ha detto di tenere la testa alta quando balla poiché è molto bello e bravo, quindip un peccato che L'articolo proviene da Novella 2000.

s4bry_ : RT @sofiaackles5: zenzonelli edit mattia zenzola christian stefanelli caroligi carola luigi alex cosmary amici 21 #amici21 fancam fratellon… - SaraCop19473575 : RT @iamaravendor: Comunque mi piace come sono tutti pronti a giudicare Christian, Alex e Calma come se loro non avessero mai momenti di sco… - kiiejj : RT @iamvaleeee: Amici ERA il sogno di Christian... Ora è il suo incubo. - Novella_2000 : #Amici21, Christian vuole lasciare la scuola e fa la valigia, Maria De Filippi costretta a intervenire (VIDEO) - onlynieves_ : RT @sofiaackles5: zenzonelli edit mattia zenzola christian stefanelli caroligi carola luigi alex cosmary amici 21 #amici21 fancam fratellon… -