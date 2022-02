Ucraina: Stefano (Pd), 'non si può essere con l'Occidente e con la Russia' (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Bene il sostegno italiano alle sanzioni decise dalla Ue nei confronti della Russia. La Russia deve rimanere sola, isolata di fronte alla sacrosanta indignazione mondiale. Chi in queste ore non prende nettamente le distanze dall'aggressione russa si pone di fatto al di fuori dal sistema di relazioni istituzionali, politiche e commerciali. Non si può essere contemporaneamente alleati della Russia e dell'Occidente”. Lo afferma il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Bene il sostegno italiano alle sanzioni decise dalla Ue nei confronti della. Ladeve rimanere sola, isolata di fronte alla sacrosanta indignazione mondiale. Chi in queste ore non prende nettamente le distanze dall'aggressione russa si pone di fatto al di fuori dal sistema di relazioni istituzionali, politiche e commerciali. Non si puòcontemporaneamente alleati dellae dell'”. Lo afferma il senatore Pd Dario, presidente della commissione Politiche Ue.

Advertising

SalvatoreMerlo : Diceva che in Ucraina è in atto “un golpe di Ue e Nato”. Poi l’hanno fatto giustamente sottosegretario agli Esteri.… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il sottosegretario Manlio Di Stefano ora si dice favorevole alle sanzioni alla Russia, ma nel 2016 accusava… - giuliapompili : E' molto molto importante sapere chi era Manlio Di Stefano, incredibilmente sottosegretario al ministero degli Este… - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn la situazione in Ucraina con @albmatano #monicamaggioni e #GiovannaBotteri Ospiti @ARISA_OFFICIAL… - Bianca34874951 : RT @EdoardoArpaia: PACE per L’UCRAINA!!! Questa sera e domani la @twitorino illumina la #MoleAntonelliana con un messaggio chiaro e forte.… -