Spezia-Roma | lo Spezia in campo con i colori dell’Ucraina

(Di domenica 27 febbraio 2022) Non si ferma lo sforzo del mondo dello sport per mandare dei messaggi di pace mentre in Ucraina si continua a combattere. Un’iniziativa speciale è stata quella delloche si è presentato inper il riscaldamento della partita contro laallo stadio Picco, con una maglietta speciale. “Stop War” scritto neiblu e gialli della bandiera, un gesto di vicinanza nei confronti del Paese invaso dall’esercito russo e del proprio calciatore Viktor Kovalenko, originario della Crimea. Il club avrebbe voluto proporre quella casacca durante la line-up di presentazione delle squadre, ma la Lega di Serie A, a differenza di altre leghe europee, non lo consente. L'articolo ilNapolista.

DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #SpeziaRoma

Archiviata la sconfitta di Bologna, le Aquile di mister Thiago Motta sono pronte a tornare in campo, nel 27° turno della Serie A 2021/22, allo stadio Alberto Picco contro la Roma di José Mourinho. Prima tegola per lo Spezia di Thiago Motta nella sfida contro la Roma. Al 12' il tecnico spezzino è già costretto al primo cambio obbligato: in un contrasto con Cristante, Jacopo Sala alza la gamba e subito dopo crolla a terra. La partita delle 18, che vede in campo Spezia e Roma è finita al 45' sullo 0-0. I liguri sono rimasti in dieci per il rosso ad Amian.