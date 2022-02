“Scandaloso, puntata da cancellare”: siparietto oltraggioso di Bonolis e Laurenti, contro di loro si scatena il pandemonio (Di domenica 27 febbraio 2022) Mai come in questo caso il siparietto di Bonolis ad Avanti un altro ha urtato la sensibilità di tantissimi telespettatori, facendo scoppiare un vero e proprio caso. Paolo Bonolis e Luca Laurenti ad Avanti un altro – Screenshot MediasetplayUn siparietto quanto mai fuori luogo quello visto su Canale 5 nell’ultima puntata di Avanti un altro. Un siparietto che ha urtato la sensibilità di tantissimi telespettatori, scatenando una pioggia di critiche e accuse. La scenetta interpretata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti non è la prima volta che compare negli studi di Avanti un altro. E fin qui nessuno aveva avuto nulla da ridire. Ma visto quello che sta accadendo in Ucraina, tantissimi hanno contestato al ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 febbraio 2022) Mai come in questo caso ildiad Avanti un altro ha urtato la sensibilità di tantissimi telespettatori, facendo scoppiare un vero e proprio caso. Paoloe Lucaad Avanti un altro – Screenshot MediasetplayUnquanto mai fuori luogo quello visto su Canale 5 nell’ultimadi Avanti un altro. Unche ha urtato la sensibilità di tantissimi telespettatori,ndo una pioggia di critiche e accuse. La scenetta interpretata da Paoloe Lucanon è la prima volta che compare negli studi di Avanti un altro. E fin qui nessuno aveva avuto nulla da ridire. Ma visto quello che sta accadendo in Ucraina, tantissimi hanno contestato al ...

barbirossa : RT @marcoinpersona: Scandaloso che Mediaset non abbia cancellato la puntata di stasera con l’interpretazione di Bonolis e Laurenti dei Russ… - marcoinpersona : Scandaloso che Mediaset non abbia cancellato la puntata di stasera con l’interpretazione di Bonolis e Laurenti dei Russi #avantiunaltro - _fedeNapoli3 : Ieri non ho visto la puntata, ora guardando qualcosa penso sia scandaloso che un’opinionista dia della subdola ridi… - Aldo31289261 : @Giuse_002500 Scandaloso quando va contro le vostre, la scorsa puntata Andava bene. - Daniela21505028 : @polemicosa101 Aggiungo che, se era così scandaloso per i bambini, perché l hanno mandato in puntata in fascia non protetta? -