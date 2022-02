Paul Kennedy: «L’economia della Russia non reggerà, come fu per l’Urss: è l’errore di Putin» (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo storico: «Il presidente russo è cambiato: ora più che Bismarck sembra il Grande dittatore del film di Chaplin» Leggi su corriere (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo storico: «Il presidente russo è cambiato: ora più che Bismarck sembra il Grande dittatore del film di Chaplin»

Advertising

Corriere : Lo storico Paul Kennedy: «L’economia russa non reggerà, come fu per l’Urss» - CarloCalenda : Ottima intervista. Personalmente condivido il pensiero di Paul Kennedy. Putin è andato troppo in la. Si farà male.… - HuffPostItalia : Paul Kennedy: 'Da Putin lo stesso errore dell'Urss di 40 anni fa' - f_ragusa : RT @Corriere: Lo storico Paul Kennedy: «L’economia russa non reggerà, come fu per l’Urss» - TwittGiorgio : Paul Kennedy: 'Da Putin lo stesso errore dell'Urss di 40 anni fa' -