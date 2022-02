LIVE – Pontedera-Cesena 1-0, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 27 febbraio 2022) La DIRETTA LIVE di Pontedera-Cesena, match valido per la ventinovesima giornata di Serie C 2021/2022. Nel girone B troviamo in campo la terza in classifica, che può ormai mirare esclusivamente a conservare questo piazzamento playoff, contro chi invece in ottava posizione ha necessità di punti per non scivolare fuori dalla griglia post season. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 27 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Pontedera-Cesena 1-0 19? – Magnaghi che fa da sponda e passa a Milani che non sbaglia e porta in avanti i suoi. 14? – Vantaggio del Pontedera. Subito 1-0 prima del quarto d’ora. 9? – ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Ladi, match valido per la ventinovesima giornata di. Nel girone B troviamo in campo la terza in classifica, che può ormai mirare esclusivamente a conservare questo piazzamento playoff, contro chi invece in ottava posizione ha necessità di punti per non scivolare fuori dalla griglia post season. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 27 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-0 19? – Magnaghi che fa da sponda e passa a Milani che non sbaglia e porta in avanti i suoi. 14? – Vantaggio del. Subito 1-0 prima del quarto d’ora. 9? – ...

