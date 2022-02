Le notti di Kiev sotto assedio con una sola domanda in testa: “Quando sarà il prossimo attacco?” (Di domenica 27 febbraio 2022) La notte passa così, a Kiev, sospesa tra stanchezza, paura, attesa. Perché da quattro giorni la capitale vive sotto le bombe che continuano a martellare incessantemente le periferie e iniziano a far tremare anche i vetri del centro. L’assedio al P ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 27 febbraio 2022) La notte passa così, a, sospesa tra stanchezza, paura, attesa. Perché da quattro giorni la capitale vivele bombe che continuano a martellare incessantemente le periferie e iniziano a far tremare anche i vetri del centro. L’al P ... sul sito.

Advertising

bobsecci : #BOMBANUCLEAR #Zelenskyy #Ucraina Le notti di #Kiev sotto assedio pensando ‘Quando sarà il prossimo attacco’.… - TuttoQuaNews : RT @messveneto: Le notti di Kiev sotto assedio con una sola domanda in testa: “Quando sarà il prossimo attacco?” - LaStampa : Le notti di Kiev sotto assedio con una sola domanda in testa: “Quando sarà il prossimo attacco?” - il_piccolo : Le notti di Kiev sotto assedio con una sola domanda in testa: “Quando sarà il prossimo attacco?” - messveneto : Le notti di Kiev sotto assedio con una sola domanda in testa: “Quando sarà il prossimo attacco?” -