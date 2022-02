“Lazzaro, alzati e tira. Possibilmente non a giro”. Il Napoli risorge e va in testa al campionato (Di domenica 27 febbraio 2022) Il 27 febbraio del 2022 potrebbe essere una data storica per il Napoli. Vince 2-1 in casa della Lazio con un gol al 94esimo (dopo che la Lazio aveva pareggiato all’88esimo) e va in testa alla classifica. Due gol formidabili, due tiri da fuori area negli angolini bassi. Uno a destra e uno a sinistra. Uno di Insigne e l’altro di Fabian. Due resurrezioni. Due giocatori che sembravano non più all’altezza di sé stessi. Fino a questa sera. “Lazzaro, alzati e tira. Possibilmente non a giro”. E improvvisamente, tra lo stupore dei presenti, Lazzaro si alzò e tirò. Non a giro. E la mise nell’angolino basso alla destra di Strakosha. Correva il minuto 62 di Lazio-Napoli che era su uno 0-0 che stava persino stretto alla squadra di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Il 27 febbraio del 2022 potrebbe essere una data storica per il. Vince 2-1 in casa della Lazio con un gol al 94esimo (dopo che la Lazio aveva pareggiato all’88esimo) e va inalla classifica. Due gol formidabili, due tiri da fuori area negli angolini bassi. Uno a destra e uno a sinistra. Uno di Insigne e l’altro di Fabian. Due resurrezioni. Due giocatori che sembravano non più all’altezza di sé stessi. Fino a questa sera. “non a”. E improvvisamente, tra lo stupore dei presenti,si alzò e tirò. Non a. E la mise nell’angolino basso alla destra di Strakosha. Correva il minuto 62 di Lazio-che era su uno 0-0 che stava persino stretto alla squadra di ...

Advertising

NapoliBrasile : RT @napolista: “Lazzaro, alzati e tira. Possibilmente non a giro”. Il Napoli risorge e va in testa al campionato Vince 2-1 in casa della L… - napolista : “Lazzaro, alzati e tira. Possibilmente non a giro”. Il Napoli risorge e va in testa al campionato Vince 2-1 in cas… - robertoprivato : @itsmeback_ Lazzaro ,alzati e cammina ?? - Giuliano5S : Lazzaro alzati e cammina...????? - LaVispetta : Non posso non pensare che Nicky Brian nella top 5 è più miracolato di Lazzaro quando il signore gli disse 'Alzati e cammina' #MasterChefIt -