Lazio-Napoli | spunta il retroscena sul riscaldamento di Insigne

Si stanno riscaldando le squadre in attesa del calcio d'inizio allo Stadio Olimpico per Lazio-Napoli. Questo match è importantissimo per gli azzurri, che vogliono sfruttare questa seconda occasione consecutiva che hanno per porsi in vetta alla classifica dopo quella sprecata di Cagliari. Osservato speciale di questi primi minuti in campo è senza dubbio Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli, infatti, è uscito fra i fischi del pubblico nella partita di giovedì contro il Barcellona e il suo trasferimento al Toronto a fine stagione sta facendo ancora discutere. Foto: Getty Images- Lorenzo Insigne Insigne quando è sceso in campo è però subito andato a salutare i tifosi azzurri arrivati all'Olimpico, a dimostrazione che i fischi di giovedì sera sono già alle spalle.

