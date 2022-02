Guerra in Ucraina, Kiev resiste: assediata da bombe e attacchi aerei la capitale non si piega (Di domenica 27 febbraio 2022) «Putin assassino, sei come Hitler. Zelensky, eroe nazionale: il nostro presidente era un commediante, ma è diventato un comandante e fa impazzire Mosca» Leggi su lastampa (Di domenica 27 febbraio 2022) «Putin assassino, sei come Hitler. Zelensky, eroe nazionale: il nostro presidente era un commediante, ma è diventato un comandante e fa impazzire Mosca»

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - MissAnsia1 : 'E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni… - GIORGINODJ : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Giochi-bomba e armi termobariche', la guerra sporca I russi mettono in campo anche le temibili forze cecene.… -