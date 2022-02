Guerra in Ucraina, il Cremlino: “Trattiamo a Minsk”, Zelensky: “Non in Bielorussia” (Di domenica 27 febbraio 2022) Mosca – Guerra Ucraina-Russia, Mosca è pronta a negoziare. E’ quanto ha riferito un portavoce del Cremlino dicendo che una delegazione russa è già arrivata in Bielorussia per ”iniziare i colloqui” con gli ucraini. La delegazione russa, ha spiegato il Cremlino, comprende tra gli altri rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa. Mosca è disponibile a iniziare negoziati con l’Ucraina a Gomel, nel sud della Bielorussia, non lontano dal confine con l’Ucraina, ha poi reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. I negoziati tra ucraini e i russi “avrebbero potuto svolgersi” a Minsk se Mosca non ci avesse attaccato dalla Bielorussia, ha detto tuttavia il presidente ucraino Volodymyr ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Mosca –-Russia, Mosca è pronta a negoziare. E’ quanto ha riferito un portavoce deldicendo che una delegazione russa è già arrivata inper ”iniziare i colloqui” con gli ucraini. La delegazione russa, ha spiegato il, comprende tra gli altri rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa. Mosca è disponibile a iniziare negoziati con l’a Gomel, nel sud della, non lontano dal confine con l’, ha poi reso noto il portavoce del, Dmitry Peskov. I negoziati tra ucraini e i russi “avrebbero potuto svolgersi” ase Mosca non ci avesse attaccato dalla, ha detto tuttavia il presidente ucraino Volodymyr ...

