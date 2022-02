Guerra in Ucraina, evitare gli automatismi euroatlantici (Di domenica 27 febbraio 2022) La postura euro atlantica, quasi un automatismo indotto, un condizionamento pavloviano, ha irrigidito in poche ore gli europei, coi soliti distinguo. Molti vedono questo momento storico come una opportunità per l’Unione Europea di “rise up to the challenge”. Non è così. In questo processo di avvitamento autarchico della Grande Russia Imperiale, l’ideale putiniano del “Russkiy Mir, di un ritorno alla sfera di influenza russofona e russofila rischia di non fare i conti con alcuni cambiamenti che, comunque, si sono prodotti in trent’anni di storia ex sovietica nel popolo russo. Prima di tutto, quella che sembrava una specie di operazione di polizia verso una minoranza oppressa nell’est dell’Ucraina è diventata una campagna militare in stile blitzkrieg. É una Guerra vera e propria che i russi non desiderano, dati i legami fortissimi con gli ucraini, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 febbraio 2022) La postura euro atlantica, quasi un automatismo indotto, un condizionamento pavloviano, ha irrigidito in poche ore gli europei, coi soliti distinguo. Molti vedono questo momento storico come una opportunità per l’Unione Europea di “rise up to the challenge”. Non è così. In questo processo di avvitamento autarchico della Grande Russia Imperiale, l’ideale putiniano del “Russkiy Mir, di un ritorno alla sfera di influenza russofona e russofila rischia di non fare i conti con alcuni cambiamenti che, comunque, si sono prodotti in trent’anni di storia ex sovietica nel popolo russo. Prima di tutto, quella che sembrava una specie di operazione di polizia verso una minoranza oppressa nell’est dell’è diventata una campagna militare in stile blitzkrieg. É unavera e propria che i russi non desiderano, dati i legami fortissimi con gli ucraini, ...

