GF Vip | “Ho voglia di baciarti” | Jessica lo dice chiaramente | la risposta di Barù spiazza

(Di domenica 27 febbraio 2022) Al GF Vipsono sempre più vicini: stanotte la principessa ha ammesso di averdi baciarlo, lui ha risposto così. Continuano gli avvicinamenti ‘pericolosi’ traSelassié eGaetani: la gieffina è sempre più decisa a non mollare la ‘preda’, ma bisogna ammettere che anche il nipote di Costantino della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Nel mondo dei social abbondano le fake news e non si esonerano dagli annessi rischi i. Lo sa bene Katia Follesa , che ora dichiara di essere al centro della truffa su una dieta dal ...vedere ...... "Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici io ladi baciarti ce l ho". Il ... quindi ora sta a Barù decidere cosa fare e se vorrà farlo davanti alle telecamere del Gf. Molte sono ...Al Grande Fratello Vip tra Barù e Jessica non decolla. Nonostante la principessa cerchi di conquistarlo da settimane, il nipote di Costantino della Gherardesca non vuole ...Lulù Selassié del Grande Fratello Vip 6 ha bestemmiato? Un video smentisce le tesi del popolo di Twitter e scagiona la principessa etiope ...