Eleonora Giorgi nonna per la prima volta, a Verissimo dopo la nascita del nipote: “Sono sull’orlo delle lacrime” (Di domenica 27 febbraio 2022) Eleonora Giorgi racconta a Verissimo tutta la sua felicità per essere diventata nonna per la prima volta. La scorsa settimana è nato il piccolo Gabriele, primo frutto dell’amore tra il figlio dell’attrice Paolo Ciavarro e l’influencer Clizia Incorvaia. Grande sorpresa per lei quando, in video-collegamento da casa, interviene proprio la giovanissima coppia, che parla del lieto evento che ha svoltato la loro vita. Eleonora Giorgi nonna per la prima volta: “Sono sull’orlo delle lacrime“ A Verissimo Silvia Toffanin accoglie in studio Eleonora Giorgi, diventata ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 febbraio 2022)racconta atutta la sua felicità per essere diventataper la. La scorsa settimana è nato il piccolo Gabriele, primo frutto dell’amore tra il figlio dell’attrice Paolo Ciavarro e l’influencer Clizia Incorvaia. Grande sorpresa per lei quando, in video-collegamento da casa, interviene proprio la giovanissima coppia, che parla del lieto evento che ha sto la loro vita.per la: ““ ASilvia Toffanin accoglie in studio, diventata ...

Advertising

pioggia_sereno : @MediasetPlay La felicità della nascita di Gabriele, raccontata dai genitori e dalla nonna Eleonora Giorgi, è stata… - occhibluuu83 : Eleonora Giorgi dovrebbe essere da esempio per molte e molte suocere #Verissimo - DonnaGlamour : Chi è Andrea Rizzoli, il figlio di Eleonora Giorgi e fratello di Paolo Ciavarro - federicapaparo : Non ho seguito la storia di Clizia e Paolo ma la cosa che mi ha sempre colpito è l’assoluta felicità di Eleonora Gi… - TeleConsiglio : E allora, vi è piaciuto Robert Pattinson ieri? Ed è già ora del #Verissimo della domenica e Silvia Toffanin non ha… -