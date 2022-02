Data alle fiamme l'auto del compagno di una giornalista del TG1 (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - autovettura in fiamme questa notte a Monterotondo, a pochi chilometri da Roma. L'auto è intestata all'avvocato Vincenzo Iacovino, compagno della giornalista del TG1 Cinzia Fiorato che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Sul posto, in in piazza della Libertà, sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Montelibretti, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monterotondo. Secondo quanto apprende l'AGI, al momento non sarebbero stati trovati elementi compatibili con un atto di natura dolosa. Le indagini sono in corso. Leggi su agi (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI -vettura inquesta notte a Monterotondo, a pochi chilometri da Roma. L'è intestata all'avvocato Vincenzo Iacovino,delladel TG1 Cinzia Fiorato che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Sul posto, in in piazza della Libertà, sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Montelibretti, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monterotondo. Secondo quanto apprende l'AGI, al momento non sarebbero stati trovati elementi compatibili con un atto di natura dolosa. Le indagini sono in corso.

Advertising

PicodaMirandola : @ZombieBuster5 Nel film V Potere si disse tutto quello c'era da dire sui media. Ciò che non si disse è che finché c… - GenCar5 : @vale74260884 Ma guardi, la premessa ce l'ha data lo stesso Putin. Per lui l'Ucraina non esiste e l'Impero russo ha… - a_vicinanza : RT @TIG_italia: .@LazziniFabio, Responsabile Funzione Security Governance &/Data Protection @Sogei_SpA, è relatore al Lazio Digital Summit.… - CamillaRitaPagg : RT @TIG_italia: .@LazziniFabio, Responsabile Funzione Security Governance &/Data Protection @Sogei_SpA, è relatore al Lazio Digital Summit.… - huge1961 : RT @faustagf: Avete notato che il Covid è sparito? Alle prime bombe se l’è data... (Informazione da vomito ??) -