Covid news. Ancora in calo le terapie intensive (-30) e i ricoveri ordinari (-235). LIVE (Di domenica 27 febbraio 2022) Bollettino: 30.629 nuovi casi e 144 morti. Tasso positività al 9,6%. Processati 317.784 tamponi. I dati della mortalità in Italia per il periodo 1-15 febbraio segnalano valori superiori all'atteso sia al nord (+4%) che al centro-sud (+15%), ma si registra un calo rispetto alla settimana precedente Il sottosegretario Sasso: "Dopo due anni di sacrifici bisogna tornare a libertà"

