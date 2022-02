Come rendere l’allenamento più divertente: 5 idee (Di domenica 27 febbraio 2022) Mente, corpo e sudore L’errore immenso che si possa fare sta nel vivere l’allenamento Come un momento frustrante e separato dal resto del giorno. Certo, quando si rientra stanchi e affaticati dal resto del giorno, appare difficile inserire l’allenamento in un contesto gioioso e piacevole. Eppure, se pensiamo che il lavoro fisico rappresenta il principale canale per smaltire lo stress, allora le cose cambiano. Secondo quest’ottica non allenarsi diventa un problema, in quanto significa non essere mai in grado di rimuovere lo stress e ricaricarsi completamente. Fare sport non lascia a cattivi pensieri e permette di fare quella che chiameremo dieta mentale: ci si allena e ci si concentra. Muovere il corpo libera la mente e aiuta la concentrazione, stimolando la creatività. Quando non ci si muove da tempo, l’energia ristagna e diventa ... Leggi su dilei (Di domenica 27 febbraio 2022) Mente, corpo e sudore L’errore immenso che si possa fare sta nel vivereun momento frustrante e separato dal resto del giorno. Certo, quando si rientra stanchi e affaticati dal resto del giorno, appare difficile inserirein un contesto gioioso e piacevole. Eppure, se pensiamo che il lavoro fisico rappresenta il principale canale per smaltire lo stress, allora le cose cambiano. Secondo quest’ottica non allenarsi diventa un problema, in quanto significa non essere mai in grado di rimuovere lo stress e ricaricarsi completamente. Fare sport non lascia a cattivi pensieri e permette di fare quella che chiameremo dieta mentale: ci si allena e ci si concentra. Muovere il corpo libera la mente e aiuta la concentrazione, stimolando la creatività. Quando non ci si muove da tempo, l’energia ristagna e diventa ...

Advertising

Eurosport_IT : Come rendere felice un bambino ?? #Djokovic | #Tennis - EnricoTurcato : Quattro ottavi su otto finiti in parità pur con entrambe le squadre a segno, ma senza la regola dei gol in trasfert… - Dedalus12470353 : RT @POKI33847251: Nonostante tu possa rendere la tua casa grande come un castello, quando ti sdraierai non occuperai più spazio di prima. P… - RobiC_tw : @Gio15474822 Perché ogni volta dovete rendere così palese che state facendo propaganda senza ritegno? Lo fate per a… - Ale_Mosk : RT @nugellae: Non sopporto più quando pensano di rendere dignitosi dei lavori dicendo “magari si paga gli studi… nel suo paese era laureato… -