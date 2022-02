Bayern Monaco, le ultime sul futuro di Lewandowski (Di domenica 27 febbraio 2022) Il futuro di Lewandowski potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco: l’attaccante polacco vorrebbe trattare un rinnovo contrattuale Sky Sport e il giornalista Fabrizio Romano hanno fatto chiarezza sul futuro di Robert Lewandowski con il Bayern Monaco. L’attaccante in scadenza nel 2023, avrebbe chiesto un nuovo contratto alla società. Situazione che ancora non si è mossa e non sono stati avviati i contatti al momento con il suo entourage. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Ildipotrebbe essere lontano dal: l’attaccante polacco vorrebbe trattare un rinnovo contrattuale Sky Sport e il giornalista Fabrizio Romano hanno fatto chiarezza suldi Robertcon il. L’attaccante in scadenza nel 2023, avrebbe chiesto un nuovo contratto alla società. Situazione che ancora non si è mossa e non sono stati avviati i contatti al momento con il suo entourage. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gio_Dusi : ???? Senza Reus, Hummels, Reyna etc etc etc, il Dortmund pareggia contro il nulla cosmico dell'Augsburg, scivola a -… - CarlJohnsonAcM : @emahincredibile va bene allora per rimanere sugli stessi livelli dico Bayern Monaco - giorgioaleambro : @mirkonicolino Insiste ancora il nostro presidente pallone gonfiato? Che pensasse a vincere con un bilancio sano e… - TUTTOJUVE_COM : Bayern Monaco, Nagelsmann: 'Immagini terribili dall'Ucraina mi lasciano sgomento' - GianfrancoTito8 : #Juventus Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione perchè gli scade il contratto. Non sarebbe… -