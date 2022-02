26 Febbraio 2022 – L’Occidente dichiarazioni guerra alla Russia: esclusi alcuni Istituti bancari russi da Swift e sì a misure d’ostacolo alla Banca centrale russa per attivare riserve internazionali. Cina e Malesia ok a tariffe accordo di libero scambio. Diga Gerd, Egitto chiede sessione negoziale UA (Di domenica 27 febbraio 2022) “Ci impegniamo a lanciare la prossima settimana una task force transatlantica che garantirà l’effettiva attuazione delle nostre sanzioni finanziarie identificando e congelando i beni delle persone e delle società sanzionate che esistono all’interno delle nostre giurisdizioni“. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta della Commissione Europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti. Intanto gli alleati occidentali hanno deciso nuove pesantissime sanzioni finanziarie contro la russia per l’invasione dell’Ucraina: hanno deciso di escludere alcune banche russe da Swift ma vogliono anche paralizzare l’accesso della Banca centrale russa ai mercati finanziari e congelare i suoi asset. “Ci impegniamo a imporre misure restrittive che impediscano ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 27 febbraio 2022) “Ci impegniamo a lanciare la prossima settimana una task force transatlantica che garantirà l’effettiva attuazione delle nostre sanzioni finanziarie identificando e congelando i beni delle persone e delle società sanzionate che esistono all’interno delle nostre giurisdizioni“. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta della Commissione Europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti. Intanto gli alleati occidentali hanno deciso nuove pesantissime sanzioni finanziarie contro laper l’invasione dell’Ucraina: hanno deciso di escludere alcune banche russe dama vogliono anche paralizzare l’accesso dellaai mercati finanziari e congelare i suoi asset. “Ci impegniamo a imporrerestrittive che impediscano ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Stessa generazione e pochi anni di differenza, la ballerina vincitrice di Amici 20 si racconta alla content creator… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il sindaco di Kiev annuncia il coprifuoco in città dalle 17 alle 8. Il provvedimento resterà in vigore f… - fanpage : Il Presidente #Zelensky annuncia che l'Ucraina ha mandato all'aria i piani della Russia, Kiev è controllata dall'es… - admartvem : 27 FEBBRAIO DELL'ANNO DEL SIGNORE 2022 HO APPENA VISTO IL PRIMO EPI DI HANNIBAL E MI SENTO MALE NON MI RIPRENDERÒ MAI PIÙ - Massxmo : RT @11Giuliano: Strani malori: Codice rosso a Merate per un 75enne colto da un arresto cardiaco. L'uomo si trovava in strada quando ha iniz… -