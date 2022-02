Zero Calcare presenta il fumetto per Ugo Russo: “La verità è ancora opaca” (Di sabato 26 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

kscarlett22_ : Lei la versione umana del meme di zero calcare “la domanda mi devasta” #ilparadisodellesignore - peeermalosa : RT @parenellatasca: when zero calcare sayd “forse so io quello difettoso e non posso trovà fuori quello che mi manca dentro” i really felt… - Neldubbiomary : Ci sta Zero calcare a Napoli ma ch sfaccimmmmm - gabrielelakhal : Lo storytelling di Zero Calcare: Dai fumetti a Netflix - BFede86 : RT @parenellatasca: when zero calcare sayd “forse so io quello difettoso e non posso trovà fuori quello che mi manca dentro” i really felt… -