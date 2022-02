Upas | Michelangelo Tommaso | «Qualcuno porterà scompiglio»

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 26 febbraio 2022) Un posto al sole, soap opera più longeva della televisione nostrana, sta vendendo grandi addii e new entry. Nell'ultima puntata sono tornate in scena le gemelle Cirillo ed è proprio di loro che ha parlato, l'interprete di Filippo Sartori.svela qualche anticipazione Quanti amano Un posto al sole, nell'ultima puntata della soap opera hanno vissuto un vero e proprio shock. Come si sapeva da qualche tempo, c'è stato il ritorno delle gemelle Cirillo, Micaela e Manuela. Queste ultime, però, non hanno più il volto di Cristiana Dell'Anna, ma di Gina Amarante. Quest'ultima, già vista in titoli di successo come Gomorra - La Serie 3 e 4, I Bastardi di Pizzofalcone 3 e Lolita Bosco, si trova ad affrontare una grande sfida: cercare di non far rimpiangere l'attrice ...