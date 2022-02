Una donna ha provato a entrare in carcere con 7 micro-cellulari nella vagina (Di sabato 26 febbraio 2022) AGI - Una donna che ha provato a consegnare a un familiare, detenuto al carcere Di Lorenzo di Agrigento, sette microcellulari nascosti nella vagina, è stata denunciata. La scoperta è stata fatta dopo che aveva superato il primo step di controlli, prima di accedere alla sala colloqui. Gli strumenti di rilevazione tecnologica hanno attivato l'allarme. Le poliziotte della penitenziaria hanno poi approfondito il controllo che ha consentito di scoprire, nascosti in un unico involucro, i sette micro cellulari. Leggi su agi (Di sabato 26 febbraio 2022) AGI - Unache haa consegnare a un familiare, detenuto alDi Lorenzo di Agrigento, settenascostivagina, è stata denunciata. La scoperta è stata fatta dopo che aveva superato il primo step di controlli, prima di accedere alla sala colloqui. Gli strumenti di rilevazione tecnologica hanno attivato l'allarme. Le poliziotte della penitenziaria hanno poi approfondito il controllo che ha consentito di scoprire, nascosti in un unico involucro, i sette

La storia. Mir, la pace viene al mondo tra i rifugiati nel metrò di Kiev
Perché nelle scorse ore proprio in quei cunicoli diventati riparo dalla guerra una donna ha dato alla luce una bambina: l'hanno chiamata Mir, che anche in russo ha il significato di pace.

