Ucraina | oltre 50 esplosioni e pesanti colpi di mitragliatrice nella notte a Kiev

"Stiamo fermando l'orda nel miglior modo possibile, la situazione a Kiev è sotto il controllo delle forze armate ucraine e dei nostri cittadini": lo ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov, secondo quanto riporta il Kyiv independent.Le forze armate ucraine hanno dichiarato di aver respinto un "attacco" notturno dei soldati russi contro una delle loro postazioni su Victory Avenue, una delle principali arterie di Kiev. "L'attacco è stato respinto", ha detto l'esercito ucraino, in un messaggio sul proprio account Facebook, senza fornire ulteriori dettagli sul luogo esatto di questo scontro. Oltre 50 esplosioni e pesanti colpi di mitragliatrice sono stati segnalati nell aree di Shulyavka e vicino allo zoo di Kiev.

Ucraina, diretta. Cnn: 'Kiev sotto attacco, esplosioni e combattimenti in strada', missile colpisce un edificio. Zelensky guida la ... sono avvenuti nella zona di Vasylkiv della capitale ucraina. Secondo 'The Kiev Independent', ci sarebbero state circa 50 esplosioni. Oltre 100.000 ucraini sono stati costretti a lasciare le loro case.

L'allarme dell'Alto commissario Onu "Accolti già 50 mila rifugiati ucraini" In 48 ore sono già oltre 50 mila i rifugiati in fuga dall'Ucraina accolti, ed è prevedibile che ne arriveranno altre decine, forse centinaia di migliaia. Ma i numeri potrebbero superare abbondantemente la capacità di accoglienza.

