Ucraina, i primi profughi di guerra arrivano a Contursi Terme (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Contursi Terme (Sa) – arrivano nel Vallo di Diano i primi profughi ucraini in fuga dalla guerra. A darne notizia, sabato, è il Comune: “Sono arrivati, nella nostra città, i primi profughi ucraini in fuga dalla guerra. È il momento di dimostrare loro tutta la solidarietà e l’amore di cui è capace la nostra comunità. È necessario, perciò, avviare in tempi strettissimi una raccolta di donazioni economiche e di beni di prima necessità in loro favore. Abbiamo organizzato, perciò, nell’aula consiliare del Comune, una riunione organizzativa per gestire e coordinare la raccolta insieme con tutti i cittadini e con tutte le associazioni disponibili a collaborare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –nel Vallo di Diano iucraini in fuga dalla. A darne notizia, sabato, è il Comune: “Sono arrivati, nella nostra città, iucraini in fuga dalla. È il momento di dimostrare loro tutta la solidarietà e l’amore di cui è capace la nostra comunità. È necessario, perciò, avviare in tempi strettissimi una raccolta di donazioni economiche e di beni di prima necessità in loro favore. Abbiamo organizzato, perciò, nell’aula consiliare del Comune, una riunione organizzativa per gestire e coordinare la raccolta insieme con tutti i cittadini e con tutte le associazioni disponibili a collaborare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Per le #sanzioni, l’Italia è perfettamente in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea, prim… - fanpage : Con l'attacco all'Ucraina da parte della Russia di Putin è già iniziato un effetto domino anche nel calcio e tra i… - La7tv : #la7retweet Ucraina, primi effetti delle sanzioni: l'ambasciata russa in Francia afferma che una nave mercantile ru… - Massim0T : RT @paciolla_sabino: “Mentre le bombe russe piovevano sull’Ucraina, i leader occidentali – dopo aver passato la maggior parte dei due anni… - jk_jawline : RT @rtl1025: ?? 'Le politiche sociali della Provincia di #Trento sono attivate per contribuire all'accoglienza dei primi richiedenti asilo p… -