Ucraina, Anp Roma e Lazio e Campus Bio-Medico danno vita a #student4peace (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – È #student4peace l’hashtag pensato dall’Associazione Nazionale dei Presidi di Roma e Lazio con l’Università Campus Bio-Medico di Roma per dare voce e ascoltare cosa pensano i giovani studenti e universitari sul tema della pace. Gli studenti universitari e quelli delle scuole di Roma e del Lazio potranno inviare i propri video proprio sui social TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter riuniti nel portale unico www.student4peace.eu che sta nascendo in queste ore. Un unico grande contenitore per i ragazzi che vogliono raccontare in 120 secondi di video le loro emozioni, su questo particolare momento storico che tiene col fiato sospeso l’intero mondo e più in generale sul tema della pace. Una piattaforma web che raccoglierà i video ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Èl’hashtag pensato dall’Associazione Nazionale dei Presidi dicon l’UniversitàBio-diper dare voce e ascoltare cosa pensano i giovani studenti e universitari sul tema della pace. Gli studenti universitari e quelli delle scuole die delpotranno inviare i propri video proprio sui social TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter riuniti nel portale unico www.student4peace.eu che sta nascendo in queste ore. Un unico grande contenitore per i ragazzi che vogliono raccontare in 120 secondi di video le loro emozioni, su questo particolare momento storico che tiene col fiato sospeso l’intero mondo e più in generale sul tema della pace. Una piattaforma web che raccoglierà i video ...

