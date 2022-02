Spider-Man: Kirsten Dunst non esclude un ritorno di Mary Jane in futuro (Di sabato 26 febbraio 2022) L'attrice Kirsten Dunst ha parlato della possibilità che in futuro, dopo Spider-Man: No Way Home, si assista a un ritorno di Mary Jane Watson. Nel film Spider-Man: No Way Home è ritornato nel mondo della Marvel anche Tobey Maguire e ora Kirsten Dunst ha parlato dell'assenza di Mary Jane. L'attrice, come successo anche a Emma Stone, non ha fatto parte del cast del progetto campione d'incassi che ha introdotto sul grande schermo il multiverso. Kirsten Dunst, nei film diretti da Sam Raimi, ha interpretato una versione di Mary Jane Watson che sogna di diventare una star di Broadway. L'attrice, intervistata da Deadline, ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 febbraio 2022) L'attriceha parlato della possibilità che in, dopo-Man: No Way Home, si assista a undiWatson. Nel film-Man: No Way Home è ritornato nel mondo della Marvel anche Tobey Maguire e oraha parlato dell'assenza di. L'attrice, come successo anche a Emma Stone, non ha fatto parte del cast del progetto campione d'incassi che ha introdotto sul grande schermo il multiverso., nei film diretti da Sam Raimi, ha interpretato una versione diWatson che sogna di diventare una star di Broadway. L'attrice, intervistata da Deadline, ha ...

