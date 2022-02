Spalletti: «Non c’è mai un motivo per fare una guerra, la vita va tutelata prima di tutto» (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Napoli, partita di campionato in programma per domani sera all’Olimpico, Luciano Spalletti ha risposto anche ad una domanda sulla guerra in Ucraina. «La guerra in Ucraina? Non conosco le cause che hanno portato ad una situazione così drammatica ma nessun motivo può essere valido per costringere delle persone a diventare profughi per il mondo e a rischiare di essere schiacciati dalle bombe e soprattutto penso ai bambini costretti a lasciare le loro camerette e si ritrovano a dormire dove capita nel mondo. Non c’è mai un motivo per fare una guerra, la vita delle persone deve essere tutelata prima di ogni altra cosa». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Napoli, partita di campionato in programma per domani sera all’Olimpico, Lucianoha risposto anche ad una domanda sullain Ucraina. «Lain Ucraina? Non conosco le cause che hanno portato ad una situazione così drammatica ma nessunpuò essere valido per costringere delle persone a diventare profughi per il mondo e a rischiare di essere schiacciati dalle bombe e sopratpenso ai bambini costretti a lasciare le loro camerette e si ritrovano a dormire dove capita nel mondo. Non c’è mai unperuna, ladelle persone deve esseredi ogni altra cosa». L'articolo ilNapolista.

