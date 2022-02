Quando le siciliane a luglio partivano per la Scozia

Leggi su iodonna

(Di sabato 26 febbraio 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Noi tutti ormai vecchi cronisti abbiamo un’inconfessata passione per Gaetano Savatteri. Ogni volta che accade qualcosa di importante – un delitto, un corteo con scontri, un processo, l’elezione del presidente della Repubblica… Gaetano c’è. È impossibile non notarlo, vista la mole imponente. Eppure lui ha la capacità di scivolare via, tra le persone e tra le cose, lasciando sempre l’impressione di aver capito tutto, senza avere la pretesa di giudicare. I suoi servizi tv per Mediaset, le sue inchieste (tra cui va ricordata almeno L’attentatuni, scritta con il nostro Giovanni Bianconi e divenuta un docufilm Rai), i suoi romanzi ora diventati una serie, Màkari, lo autorizzerebbero a tirarsela. Invece per i colleghi ha sempre una parola cortese, sussurrata in quel vortice di erre un po’ blese da gentiluomo siciliano d’altri ...