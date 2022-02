Pnrr Sanità, il Lazio è la prima regione ad aver completato la programmazione (Di sabato 26 febbraio 2022) E’ stata approvata nella seduta di Giunta su proposta dell’assessorato alla Sanità e con il concerto della assessorato alla programmazione economica e l’assessorato alla Transizione Ecologica, l’ultima delibera per la programmazione della misura 6 del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) relativa all’aggiornamento tecnologico digitale e l’ammodernamento degli ospedali. Si tratta di investimenti pari a 125.364.151 euro per quattro interventi: 1) la cartella informatizzata e fascicolo sanitario elettronico, 2) la telemedicina, 3) la logistica ospedaliera, 4) i sistemi infrastrutturali per il Business Continuity e Disaster Recovery e Cloud. Con questa delibera si completa l’intera programmazione della missione 6 del Pnrr pari a circa 674 milioni di euro. “Il Lazio ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) E’ stata approvata nella seduta di Giunta su proposta dell’assessorato allae con il concerto della assessorato allaeconomica e l’assessorato alla Transizione Ecologica, l’ultima delibera per ladella misura 6 del Piano nazionale ripresa e resilienza () relativa all’aggiornamento tecnologico digitale e l’ammodernamento degli ospedali. Si tratta di investimenti pari a 125.364.151 euro per quattro interventi: 1) la cartella informatizzata e fascicolo sanitario elettronico, 2) la telemedicina, 3) la logistica ospedaliera, 4) i sistemi infrastrutturali per il Business Continuity e Disaster Recovery e Cloud. Con questa delibera si completa l’interadella missione 6 delpari a circa 674 milioni di euro. “Il...

p_dominici : RT @Uil_Liguria: Tavolo #sanità e #pnrr. Il modello #Liguria costruisce un sistema sulla scelta logistica che si basa sull'esistente. Ques… - p_dominici : RT @Uil_Liguria: #sanità e #PNRR. @marioghini #uilliguria chiede ulteriori passaggi con le #ASL per comprendere come si declineranno i prog… - p_dominici : RT @Uil_Liguria: #Pnrr e #sanità: si aggiorna oggi il tavolo chiesto da #CgilCislUil a #RegioneLiguria. Organizzare le risorse per una sani… - ubaldolarosa : RT @ilviboneseweb: Pnrr, l’Asp di Vibo approva il Piano di interventi: ecco i comuni dove sorgeranno le strutture sanitarie - AnsaLiguria : Sanità: Toti, da Pnrr in Liguria investimenti per 189 mln. Per Case e Ospedali comunità,Centrali operative,digitali… -