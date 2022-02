Netflix, tutte le novità in arrivo a marzo 2022! (Di sabato 26 febbraio 2022) I canali social di Netflix hanno reso noti i titoli previsti per marzo 2022 e tra le novità da non perdere vi ricordiamo la prima stagione di The Guardians of Justice che sbarcherà sulla piattaforma streming il primo del mese. Dal 4, invece, potrete vedere Il Filo Invisibile, film sulla storia di un adolescente che gira un documentario sui suoi due padri. La seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti sarà visibile dall’8 marzo. Dal 10 appuntamento col leggendario film del 1970 Lo chiamavano Trinità, che ha consacrato il duo composto da Bud Spancer e Terence Hill. The Adam Project è invece una pellicola fantascientifica del 2022 e sarà su Netflix dall’11 marzo. Stessa data per la quarta stagione di Formula 1: Drive to survive. Il 18 arriva sulla piattaforma anche Human ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 febbraio 2022) I canali social dihanno reso noti i titoli previsti per2022 e tra leda non perdere vi ricordiamo la prima stagione di The Guardians of Justice che sbarcherà sulla piattaforma streming il primo del mese. Dal 4, invece, potrete vedere Il Filo Invisibile, film sulla storia di un adolescente che gira un documentario sui suoi due padri. La seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti sarà visibile dall’8. Dal 10 appuntamento col leggendario film del 1970 Lo chiamavano Trinità, che ha consacrato il duo composto da Bud Spancer e Terence Hill. The Adam Project è invece una pellicola fantascientifica del 2022 e sarà sudall’11. Stessa data per la quarta stagione di Formula 1: Drive to survive. Il 18 arriva sulla piattaforma anche Human ...

