Napoli, Osimhen stringe i denti per esserci contro la Lazio: Spalletti ritrova anche Lobotka (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo i pareggi di Milan e Inter, il Napoli domenica ha un appuntamento importantissimo in campionato, la sfida con la Lazio all’Olimpico che potrebbe rappresentare una tappa importante per la lotta al titolo. E’ innegabile che il Napoli arrivi a pezzi a questo appuntamento. La batosta rimediata con il Barcellona ha portato con sé la perdita della fiducia in se stessi e di autostima da parte dell’intero gruppo. E poi inoltre le assenze per infortunio continuano a martellare Luciano Spalletti. E contro la Lazio non andrà meglio. All’Olimpico saranno ancora una volta costretti a dare forfait Anguissa, Lozano, Tuanzebe e Malcuit. Possibile rivedere tra i convocati Lobotka, che nell’allenamento di oggi ha svolto lavoro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo i pareggi di Milan e Inter, ildomenica ha un appuntamento importantissimo in campionato, la sfida con laall’Olimpico che potrebbe rappresentare una tappa importante per la lotta al titolo. E’ innegabile che ilarrivi a pezzi a questo appuntamento. La batosta rimediata con il Barcellona ha portato con sé la perdita della fiducia in se stessi e di autostima da parte dell’intero gruppo. E poi inoltre le assenze per infortunio continuano a martellare Luciano. Elanon andrà meglio. All’Olimpico saranno ancora una volta costretti a dare forfait Anguissa, Lozano, Tuanzebe e Malcuit. Possibile rivedere tra i convocati, che nell’allenamento di oggi ha svolto lavoro ...

Advertising

Gazzetta_it : Napoli in allarme per Osimhen, si teme un altro stop - DiMarzio : #UEL | #Napoli, #Osimhen lascia il campo con una fasciatura sul ginocchio. #PazziDiFanta ?? - infoitsport : CorSport - Osimhen giocherà Lazio-Napoli: allarme definitivamente rientrato, la situazione - anteprima24 : ** ##Napoli, Osimhen stringe i denti per esserci contro la #Lazio: #Spalletti ritrova anche Lobotka **… - bimbodibarella : @Theo19K @Wazza_CN @dome19641 ma non per ieri più che altro per il napoli romagnoli-kalulu contro osimhen zielo e c… -