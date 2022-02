Advertising

JGus48 : RT @Nutizieri: Modenza, false locandine di giornali con titoli «no vax»: denunciato l’autore - Nutizieri : Modenza, false locandine di giornali con titoli «no vax»: denunciato l’autore - corrierebologna : False locandine di giornali con titoli «no vax»: denunciato l’autore -

Ultime Notizie dalla rete : Modenza false

Corriere della Sera

Ha un nome e un volto, e ora pure una denuncia per contraffazione sul groppone, l'uomo che a inizio dicembre aveva affisso nelle adiacenze di alcune edicole di Modena e Formigine , a firma del ...Ha un nome e un volto, e ora pure una denuncia per contraffazione sul groppone, l'uomo che a inizio dicembre aveva affisso nelle adiacenze di alcune edicole di Modena e Formigine , a firma del ...L’Ergastolo, con isolamento diurno per tre anni. Questa la richiesta della Procura generale di Bologna per l’ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, accusato di essere uno degli autori della strage de ...Procedevano sulla A1 su un'auto con targa estera: uno di loro è stato sorpreso con documenti falsi. L'altro invece senza patente.