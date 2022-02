LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2022 in DIRETTA: avanzano Ganz e Laurent! Tra poco gli uomini (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.20 Strappa l’ultimo posto disponibile la ceca Tereza Beranova, +17?53 da Sundling; non ce la fa, invece, per 0.27 la tedesca Laura Gimmler. 11.18 3’34?13 il tempo di Caterina Ganz, +16?76 da Subdling e momentaneo 27esimo posto che le vale la qualificazione alla fase finale! Buon inizio per entrambe le azzurre! 11.16 Attendiamo il tempo finale di Caterina Ganz, la sua gara è cominciata da poco. 11.15 Greta Laurent conquista il posto nella fase finale, ottimo inizio per l’azzurra. 11.14 Ricapitoliamo le prime cinque posizioni: 1 Jonna Sundling (SWE) 3’17?37 2 Jessie Diggins (USA) +6?71 3 Natalia Nepryaeva (RUS) +7?59 4 Julia Kern (USA) +8?23 5 Rosie Brennan (USA) +8?61 11.12 Ricordiamo che accederanno alla fase finale le migliori 30. 11.10 Natalia Nepryaeva terza, +7?59 da ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 Strappa l’ultimo posto disponibile la ceca Tereza Beranova, +17?53 da Sundling; non ce la fa, invece, per 0.27 la tedesca Laura Gimmler. 11.18 3’34?13 il tempo di Caterina, +16?76 da Subdling e momentaneo 27esimo posto che le vale la qualificazione alla fase finale! Buon inizio per entrambe le azzurre! 11.16 Attendiamo il tempo finale di Caterina, la sua gara è cominciata da. 11.15 Greta Laurent conquista il posto nella fase finale, ottimo inizio per l’azzurra. 11.14 Ricapitoliamo le prime cinque posizioni: 1 Jonna Sundling (SWE) 3’17?37 2 Jessie Diggins (USA) +6?71 3 Natalia Nepryaeva (RUS) +7?59 4 Julia Kern (USA) +8?23 5 Rosie Brennan (USA) +8?61 11.12 Ricordiamo che accederanno alla fase finale le migliori 30. 11.10 Natalia Nepryaeva terza, +7?59 da ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: guida uno straordinario Tanguy Nef Razzoli e Vinatzer distanti. Fu… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 12h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, seconda manche… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 09h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, prima manche… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer vuole dimenticare le Olimpiadi - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il primato in classifica - #alpino… -