Lazio-Napoli, Sarri sfida il suo passato (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Una sfida che vale la Champions, contro il ‘suo’ Napoli. Per Maurizio Sarri domani all’Olimpico sarà una gara da amarcord, tra vecchi ricordi indelebili e un presente che però gli impone di pensare in biancoceleste e provare a sognare un quarto posto che fino a un mese fa sembrava inarrivabile. L’incrocio del destino, quello che mette tra il tecnico toscano e l’unico obiettivo rimasto a una Lazio uscita da tutte le coppe, proprio quel Napoli che lo vide salire alla ribalta dopo il primo exploit in Serie A con l’Empoli. Alla corte di De Laurentiis, l’ex banchiere raccolse la pesante eredità di Benitez e già alla sua prima stagione (2015/16) si laureò campione d’inverno dopo 25 anni dal scudetto dei partenopei, e da lì iniziò un triennio in cui stabilì tutti i più ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Unache vale la Champions, contro il ‘suo’. Per Mauriziodomani all’Olimpico sarà una gara da amarcord, tra vecchi ricordi indelebili e un presente che però gli impone di pensare in biancoceleste e provare a sognare un quarto posto che fino a un mese fa sembrava inarrivabile. L’incrocio del destino, quello che mette tra il tecnico toscano e l’unico obiettivo rimasto a unauscita da tutte le coppe, proprio quelche lo vide salire alla ribalta dopo il primo exploit in Serie A con l’Empoli. Alla corte di De Laurentiis, l’ex banchiere raccolse la pesante eredità di Benitez e già alla sua prima stagione (2015/16) si laureò campione d’inverno dopo 25 anni dal scudetto dei partenopei, e da lì iniziò un triennio in cui stabilì tutti i più ...

