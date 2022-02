Inter, alla ricerca del gol smarrito (Di sabato 26 febbraio 2022) Non ci siamo. Nemmeno contro la penultima in classifica l’Inter è riuscita a ritrovare la via del gol. Una situazione che ormai persiste da ben tre gare, compresa la sfida di Champions League contro il Liverpool. Dopo lo stop Interno contro il Sassuolo, ieri sera i nerazzurri si sono dovuti accontentare di un pari con il nuovo Genoa di Blessin. I punti raccolti nel mese di Febbraio sono impietosi: 2 punti in 4 gare. L’attacco Interista pare incespicato, non trovando più le giocate fluide e veloci che avevano caratterizzato la prima parte della stagione. Inzaghi non riesce più a far trovare la via del gol ai suoi attaccanti, con Lautaro Martinez che addirittura non segna una rete dalla trasferta di Salerno del 17 Dicembre 2021. Anche contro il Genoa ieri, Dzeko e Sanchez sono stati arginati più volte ... Leggi su zon (Di sabato 26 febbraio 2022) Non ci siamo. Nemmeno contro la penultima in classifica l’è riuscita a ritrovare la via del gol. Una situazione che ormai persiste da ben tre gare, compresa la sfida di Champions League contro il Liverpool. Dopo lo stopno contro il Sassuolo, ieri sera i nerazzurri si sono dovuti accontentare di un pari con il nuovo Genoa di Blessin. I punti raccolti nel mese di Febbraio sono impietosi: 2 punti in 4 gare. L’attaccoista pare incespicato, non trovando più le giocate fluide e veloci che avevano caratterizzato la prima parte della stagione. Inzaghi non riesce più a far trovare la via del gol ai suoi attaccanti, con Lautaro Martinez che addirittura non segna una rete dtrasferta di Salerno del 17 Dicembre 2021. Anche contro il Genoa ieri, Dzeko e Sanchez sono stati arginati più volte ...

