Incidente sulla Statale | frontale tra due auto | traffico paralizzato per ore

Advertising

GenovaQuotidian : Era un ventenne il ragazzo investito dal treno a Riva Trigoso. Giallo sulla dinamica del tragico incidente - SteveBJ77 : @AleksL74 @luigidimaio Aspetta spiegalo al nostro Min Esteri che l'esempio della Z bianca è il mezzo sulla destra.… - Rogpiton : I seguaci di salvini, Meloni e pappalardo spargono bufale perfino sulla battaglia di Kiev Dove secondo loro il carr… - reteversilia : Inferno sull'A1, viveva ad Altopascio il camionista morto - iltirreno : Firenze, tragedia sull'A1: chi è l'autista morto e i ricordi -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

L'Unione Sarda.it

... proprio Haas ha dovuto rinunciare a mostraresua monoposto (durante l'ultima giornata di ...Haas due anni fa in sostituzione dell'infortunato Romain Grosjean all'indomani del terribile...Un bruttostradale si è verificato ieri seraSs 115, all'altezza dello svincolo per Ribera e Borgo Bonsignore. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un'auto e uno ...Un uomo di 75 anni, un cittadino milanese che era in vacanza a Bormio, in Valtellina, è morto nella tarda mattinata di oggi sabato 26 febbraio a seguito di un incidente sulle piste da sci. L'episodio, ...Genova – Un uomo di 48 anni è morto sabato nel tardo pomeriggio al San Martino dopo un drammatico incidente stradale in moto sulla statale di Mignanego. Non si conosce l'esatta dinamica del sinistro ...